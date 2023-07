Aj tak malá časť našej tváre akou je obočie, dokáže urobiť divy. Ak je nelichotivé vašim proporciám, ak je príliš tenké, tmavé, hrubé či bez výraznejšieho tvaru, nečudujte sa, že vám ani najlepší make-up nepomôže.

Počuli ste už o japonskej technike úprave obočia MICROBLADING? Vykonáva sa pomocou čepieľok. ,,S perom sa na povrch pokožky nakreslia chĺpky, nanesie sa sekundárne anestetikum a následne sa chĺpky vyfarbujú do hĺbky 0,3mm pokožky," vysvetľuje Simi, u ktorej sa v salóne vystriedalo aj množstvo známych tvárí, ale aj obyčajných žien, ktorým zmenila život.

Krásne obočie vykúzlila Kvetke Horváthovej, Saši Orviskej, komičke Nasratej žene či známej doktorke Sandre. Simi pracuje pod záštitou prestížnej akadémie Phibrows, jej prvý kurz trval 9 mesiacov. ,,Nefungujú tak, ako tie lacné jednodňové kurzy tetovania obočia (že jeden sa učíš a druhý tetuješ 😀) práve naopak , kým neprejdeš 11 levelov na umelej koži (latex) nedostaneš logo z akadémie, že si spôsobilá artistka. Nie každý, kto si zaplatí ten drahý kurz sa dostane k logu, pretože nedokáze prejsť tych 11 levelov," vysvetľuje.

Simi Bauman pracovala na svojom prvom kurze až 9 mesiacov Zdroj: Instagram @simi_bauman

Microblading Phibrows je vhodný pre normálnu alebo suchú pokožku, pre ženy, ktoré nemali žiadne tetovanie na obočí, alebo ktoré nemali odstraňované obočie - proste pre panenskú pokožku. ,,Pre ostatné typy sú vhodnejšie iné techniky tetovania, ktoré v salóne ponúkame tiež."

,,Ak je procedúra správne vykonaná, obočie by nemalo vydržať dlhšie ako 12-18mesiacov

vtedy vieme, že artistka nešla príliž hlboko, tzn. že obočie vám neostane navždy modré, červené a podobne, ale krásne vybledne a je priravené na obnovu, REFRESH farby, bez traumatizovanej pokožky," objasňuje Simi, viac sa dozviete TU

Čo je pred procedúrou dôležité?

,,Pred tetovaním nepite kofeín, nabudíte si ním lymfatický sytém a rýchlejšie vám kumuluje v žilách krv. Ste nabudená a vtedy vám môže obočie krvácať. Ak krváca, výsledok už nebude taký dokonalý, pretože chĺpky ostávajú rozpité alebo zliate. Mali by ste byť úplne v pohode ,

vyspaté, zdravé, v psychickej rovnováhe a s dôverou k artistovi, vtedy sú výsledky najkrajšie."

,,Ideálny čas je vždy ráno alebo v dopoludňajších hodinách, pretože veľa z nás sme kávičkárky a vyhnúť sa tomuto nápoju celý deň, je pre mnohé problém.

Počas augusta nepracujem, pretože po microbladingu neodporúčam vystavovať tvár slniečku a klientiek, ktoré sú ochotné starať sa v lete o obočie dostatočne, je málo."

Jednou zo stálych klientiek Simi Bauman je aj obľúbená Kvetka Horváthová Zdroj: Instagram @simi_bauman

Novinka HAIR STROKES

Simi sa ale stále snaží posúvať vpred a využívať nové a moderné techniky. Momentálne je úplnou novinkou Hair Strokes. ,,Je to prirodzená technika tetovania chĺpkov, robí sa strojčekom a vydrží dlhšie ako microblading. Niekedy sa tetovalo veľmi drastiky, až do krvi, hlboko a s nekvalitnými pigmentami. Žiaľ, tie dámy, ktoré podstúpili toto drastické tetovanie z dávnych čias, majú dnes červené/modré/šedé pásy namiesto obočia, pripomínajúce obkreslenie fixkou."

Netreba zabúdať, aby sa procedúra robila aj s korekciou. Tá je vhodná najskôr po mesiaci, najneskôr však do 2 mesiacov, aby bol výsledok 100%. ,,Každá moja klientka dostane odporúčanú starostlivosť na doma, plus propolisovú mastičku na ošetrovanie, ktorá je špeciálne vyrobená na urýchlenie hojenia pri týchto procedúrach. Najdoležitejšie však je, aby sa 7 dní do nového obočia nedostalo nič iné, okrem mastičky - žiadna iná kozmetika, šampón, micerálna voda ani krém, žiadne fitko, sauna, plaváreň, bazény," hovorí artistka Simi, ktorá ku každej klientke pristupuje individuálne a snaží sa jej vyhovieť úplne naplno.

