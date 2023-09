Obdobie tesne po rozchode môže byť mimoriadne náročné, najmä ak ste sa rozišli v zlom. Postupom času sa veci zvyčajne zlepšia a začnete sa emocionálne uzdravovať. To však neznamená, že vám nechýba čas strávený s bývalým partnerom. Je správne uvažovať nad návratom k EX?

Tieto spomienky a emócie, ktoré s bývalým partnerom spájate, sú úplne normálne. Preto nájdete veľa párov, ktoré sa po masívnom rozchode opäť dajú dokopy. Čo sa však stane potom? Opakujú rovnaké chyby, vzorce správania a nakoniec si navzájom ubližujú. V takejto situácii určite nie je vhodné vracať sa k bývalým, pretože to bude mať za následok iba predlžovanie citovej traumy.

6 dôvodov, prečo dobre zvážte, či sa vrátiť k svojmu EX

1. Zaslúžite si šťastie

Nezáleží na tom, kto rozchod inicioval, podstatou je, že sa to stalo. Stalo sa to preto, lebo jednému z dvojice už vzťah nevyhovoval. Možno ste si mysleli, že si zaslúžite niečo lepšie. Takže vrátiť sa teraz k tej istej osobe bez zmeny vo vzťahu by znamenalo odopierať si šťastie.

2. Niektoré veci sa nemenia

Základná povaha človeka sa nemení cez noc. Nemali by ste teda podľahnúť ilúziám, môžete sa totiž ľahko dostať do rovnakého stereotypu. Ak ste v takejto situácii, je dôležité položiť si otázku, prečo tieto zmeny u vášho bývalého partnera nenastali, keď ste boli ešte spolu. Táto otázka vám dá veci na pravú mieru.