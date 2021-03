Už niekoľko mesiacov trvajúci lockdown a zákaz kultúrnych podujatí zasiahol aj Máriu Čírovú. Najviac jej chýba kontakt so živým publikom.

Ako mnoho hudobníkov, aj talentovaná speváčka Mária Čírová trávi posledné mesiace doma. O program sa jej našťastie starajú jej tri deti, najmladší Ruben má len niekoľko mesiacov. Aj tak by však Mária zo všetkého najradšej už stála na koncertných pódiách. „Musím to zvládnuť tak ako všetci umelci, speváci, hudobníci. Musíme sa držať hlavne v dobrej psychickej kondícii, lebo človek nevie, ako dlho to bude trvať. Ale veľmi by som už chcela byť na pódiu, pretože hudba je niečo fascinujúce. Energia koncertovania mi nesmierne chýba,“ vyznala sa zo svojich pocitov pre EMMU Mária.

Mária trávi koncertnú pauzu so svojou krásnou rodinkou. Zdroj: Instagram.com/mariacirova



Viacerí muzikanti tak zatiaľ skúšajú organizovať online koncerty, kedy sú v spojení s fanúšikmi aspoň prostredníctvom kamier. Aj Mária si online koncertovanie vyskúšala, no priznáva, že to nebola celkom jej šálka kávy. „Nedá sa to nahradiť len tak, že si sadnem doma za klavír a budem si tu hrať. Aj sme skúšali urobiť online koncert. Spomínam si na jeden veľký, ktorý sme urobili pre fanúšikov v decembri. A po každej pesničke, keď som dokončila, tak som sa len tak pre seba v duchu pousmiala, no v miestnosti ostalo ticho,“ spomína si Mária na netradičnú skúsenosť hrania a spievania bez divákov.

Online koncertovanie si vyskúšala, no kamery nenahradia kontakt s publikom. Zdroj: Emil Vasko



Exkluzívne sa nám v EMME dokonca zverila s niečím, čo videl a vedel doposiaľ len jej manžel a manažér v jednom Maroš Kachút. „Po tom koncerte, keď som neskôr prišla za rodinou do obývačky, tak mi slzy tiekli potokom, že toto nedávam. Naozaj mi tí ľudia veľmi chýbajú. Chýba mi odozva, ich energia, chýba mi tá atmosféra, ktorú sme si vždy dokázali vytvoriť na koncertoch v každom meste. Kamery, do ktorých sa pozerám, to nikdy nenahradia,“ vraví s ľútosťou v hlase krásna speváčka. Neopúšťa ju však nádej, že situácia sa čoskoro vráti to normálu. Fanúšikom odkazuje, že sa už nevie dočkať, kedy si bude môcť opäť zbaliť kufre a vyraziť do nejakého mesta hrať a spievať pre ľudí.

Mária sa už fanúšikov na koncertoch nevie dočkať. Zdroj: Jana Liška

Pozrite si vo videu online rozhovor so speváčkami Máriou Čírovou a Emmou Drobnou, kde Mária okrem iného prezradila, či doma tvorí nové piesne a čo pre fanúšikov chystá.



Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.