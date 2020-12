Popová hviezda je po neľahkom období opäť zamilovaná.

Od psychického zrútenia svetoznámej speváčky (28) ubehli viac ako dva roky, no ako sa zdá, z toho najhoršieho je už konečne vonku. Selenine meno sa bude zrejme navždy spájať s Justinom Bieberom (26) aj napriek tomu, že im vzťah niekoľkokrát nevyšiel. Po tom, ako sa opakovane schádzali a rozchádzali, speváčku úplne položila správa o svadbe jeho ex len po pár mesiacoch randenia s topmodelkou Hailey Baldwin (24).

Po tvrdej rane tvorila istý čas pár s ďalším spevákom, známym pod umeleckým menom The Weeknd (30), s ktorým sa napokon tiež odlúčili. Najnovšie však presedlala do sveta športu! Basketbalistu Jimmyho Buttlera (31) so speváčkou videli na tajnom rande v luxusnej reštaurácii, kde svedkovia potvrdili, že ani 36-centimetrový výškový rozdiel nebol pre dvojicu problémom pri láskyplných chvíľach, píše Šport24.sk.

Butlerovi prívlastok hviezda patrí právom. Je olympijským víťazom z Ria de Janeiro z roku 2016 a za sezónu si zarobí približne 34 miliónov dolárov. Avšak tento vzťah nebude určite založený na peniazoch. Pôvabná brunetka si spevom ročne zarobí až dvojnásobok, čo hviezdny basketbalista.

