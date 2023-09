Nela Pocisková skončila v Nemocnici a naskočila do nového seriálu Ranč. Ešte pestrejšie to má v súkromí.

Dvojnásobná mama, ktorá má s hercom a operným spevákom Filipom Tůmom (45) syna Hektora (7) a dcéru Lianu (5), sa netají tým, že ju občas prepadnú obavy, či všetko zvládne a či sa s materstvom neuponáhľala. So speváčkou a herečkou NELOU POCISKOVOU (32) sa rozprávala redaktorka GRÉTA KLIMKOVSKÁ z Plus 7 DNÍ.

Ako ste strávili leto? Zdá sa, že ste ho mali bohaté na zážitky, keďže ste sa fanúšikom chválili zábermi z dovoleniek.

Mám pocit, že momentálne prežívam veľmi príjemné obdobie. Toto leto som si vysnívala už začiatkom roka, keď som zhruba tušila plány na ďalšiu sezónu. Chcela som využiť ten jeden mesiac mimo natáčania pre svoju rodinu a tak trochu aj pre seba, čo sa mi, myslím, podarilo a som za to veľmi vďačná.

Len sama so sebou ste boli na ajurvédskom pobyte.

Ajurvédu zbožňujem. Pred ôsmimi rokmi som bola prvýkrát na Srí Lanke a odvtedy ma to fascinuje. Po tom, čo sa mi narodili deti, som sa na ajurvédu dostala až tento rok. Bolo to presne to, čo som potrebovala. Vedela som, že za pár dní nezmením návyky ani sa nič extra nezmení, ale mne išlo o to, aby som len na chvíľku vypla a bola sama, pretože to veľmi potrebujem. Najprv som absolvovala konzultáciu s lekárom, ktorému som vyrozprávala svoju genézu života, a potom mi naordinovali procedúry, ktoré sú pre mňa najprospešnejšie. Bola som v krásnom prostredí, kde som mimo procedúr mohla len tak pozerať „do blba“ alebo si písať do zápisníka, čo cítim. Pri mojej práci s ľuďmi a kolotoči s deťmi to bola najvzácnejšia vec, ktorú som si dopriala. Byť len sama so sebou a v úplnom tichu.