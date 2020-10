Zahraničný šoubiznis sa čo nevidieť rozrastie o ďalšie celebritné bábätko. Obľúbená speváčka sa stane mamou po prvýkrát.

Meghan Trainor spolu s manželom vyzradili do sveta dva roky po svadbe veľkú novinku. Ich rodina sa čoskoro rozrastie o prvé spoločné bábätko. Autorka hitu All About That Bass sa netají tým, že stať sa mamou bol jej najväčší sen a časom by chcela mať veľkú rodinu.

Sympatická blondínka sa radostnou správou pochválila fanúšikom na Instagrame, kde zevrejnila ultrazvuk bábätka. Jeho meno a pohlavie si však zatiaľ necháva pre seba. "Všetci vedia, ako dlho som po tom túžila. S Darylom sme nesmierne šťastní a už sa nevieme dočkať, kedy sa začiatkom roka stretneme s týmto zázrakom. Čakáme bábätko!" neskrývala obrovské nadšenie. Pod príspevkom sa ku gratuláciám pripájajú Nicole Sherzinger, Millie Bobby Brown, Kevin Jonas, Zara Larsson, Taylor Lautner a mnoho ďalších.

