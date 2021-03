Bývalý kráľovský pár už vie, či k takmer dvojročnému Archiemu pribudne braček alebo sestrička. Dvojica to prezradila počas interiew s Oprah Winfrey.

Meghan a Harry už okolo svojho druhého bábätka nerobia tajnosti. Jeho pohlavie sa rozhodli vyzradiť počas dlhoočakávaného rozhovoru s Oprah Winfrey, ktorý odvysielali nielen v USA, ale počas pondelka sa dostane aj k britským divákom. Zahraničné médiá ho označili za jeden z najdôležitejších o kráľovskej rodine od roku 1995, kedy niečo podobné spravila princezná Diana po tom, čo sa rozišla s Charlesom, píše Pluska.sk.

Počas rozhovoru odznelo z úst bývalej herečky niekoľko prekvapivých slov, vrátane toho, že chce so svojou rodinou žiť autenticky. Vzhľadom k tomu, že spolu s princom Harrym a Archiem bývajú v obrovskej vile so 16 kúpeľňami, ktorá sa nachádza v uzavretej elitárskej komunite, ide o trochu nepochopiteľné vyhlásenie o skromnosti a návratu k pôvodnému štýlu života. Meghan však svoje tvrdenia podporila niekoľkými fotkami Archieho, na ktorých vidno, že rastie ako z vody.

Na anglickom trávniku v Montecite mu dokonca nechali postaviť kurník s nápisom „Archie's Chick Inn“. Ročný syn Harryho a Meghan, ktorý sa už o pár mesiacov dočká sestričky, si vraj život v Los Angeles užíva. Vojvodkyňa dokonca prezradila, že sa neustále učí nové slová, pričom tými poslednými boli „hydratácia“ a „jazdi bezpečne“. „Je to hrozné vtipné,“ smiala sa Meghan. „Každému, kto od nás odchádza, hovorí, aby jazdil bezpečne,“ odhalil princ a jeho manželka hrdo dodala, že „... a to ešte nemá ani dva roky!“ Harry sa v rozhovore dojímal, ako teraz môže robiť s Archiem veci, ktoré on sám ako malé dieťa robiť nemohol. „Chodíme ako rodina venčiť psy, na túry, prejsť sa na pláž, ktorú máme naozaj blízko k domu. Najradšej mám, keď ho posadím do sedačky na bicykel."

Princ Harry a Meghan Markle čakajú dievčatko. Zdroj: Profimedia

Nie všetko, čo odznelo v interview, ktoré sledovali v nedeľu milióny Američanov, však bolo pozitívne. Popravde, Archieho kurník a fotky z toho, ako sa mu v Kalifornii darí, predstavovali len akési spestrenie inak poriadne temného rozhovoru. Jednou z najzávažnejších informácií, ktoré odzneli, bola tá, že kráľovská rodina vraj z Archieho nespravila princa, pretože sa bála, ako tmavú bude mať pleť.

Meghan dodala, že jej pritom nešlo o titul, na to si vraj nepotrpí, ale o neustálu ochranu kráľovskej rodiny, ktorá sa k nemu viaže, a skutočnosť, že monarchia odmietla prvého princa tmavšej farby pleti. Problematika rasizmu vraj bola jedným z dôvodov, prečo nakoniec kráľovskú rodinu opustili. „Najviac som sa bál, a to som už povedal veľakrát, že sa história bude opakovať. Tým mám na mysli svoju mamu Dianu. Dnes je to ale nebezpečnejšie, pretože rasizmus a sociálne siete,“ zopakoval Harry svoj postoj, ktorým sa netajil ani v minulosti.

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.