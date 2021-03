To, že obľúbená herečka sa o pár týždňov stane mamou, je už známe. S partnerom Danielom Fischerom sa tešia na dcérku, ktorá by mala prísť na svet začiatkom mája. Ako to Dominika prežíva?

Budúca mamina sa po zdravotnej stránke cíti úplne fit, bruško ju vraj v ničom neobmedzuje, a tak si tehotenstvo užíva. „Kým sa malá v brušku nehýbe, kým na z času na čas nekopne, tak ani neviem, že som tehotná. Horšie je to v noci, keď si pri spaní už neviem nájsť polohu, v ktorej by sa mi príjemne ležalo,“ prezrádza šťastná herečka, ktorú vraj neprekvapil ani špeciálne veľký apetít. „Myslela som si, že to s mojimi tehotenskými chuťami bude horšie. Pretože ja som si pravidelné nájazdy na chladničku robila aj dávno predtým, než som čakal dieťa. Pravidelne sa mi stávalo, že som sa o polnoci zobudila na hlad, a rýchlo som si si musela variť cestoviny. Občas síce dostanem neodolateľnú chuť na kompóty, ale inak sa môj apetít až tak nezmenil.“ Dominiku však prekvapilo čosi iné.

Hormóny robia svoje

Tehotenské hormóny, ktoré ňou poriadne zamávali až natoľko, že sa z nej stala poriadkumilovná žienka domáca. „Ja som doma aj na internáte bola večná bordelárka. Neznášala som upratovanie, ale hormóny asi urobili svoje. Keď som otehotnela, asi sa mi v hlave niečo preplo, lebo teraz dostávam upratovacie ošiale. V byte neznesiem žiadny neporiadok ani prach a vysávam aj každý deň,“ dodáva so smiechom, ale priznáva, že aj ju občas premôžu obavy a pocity strachu, či sa o svoje bábätko dokáže postarať. „Občas mi napadne otázka - my dvaja budeme mať dieťa? Veď my sme tí najzábudlivejší ľudia na svete. Naozaj na všetko zabúdame, tak sa trošku desím toho, či to zvládneme a či raz niekde nezabudneme aj našu dcéru,“ vtipkuje budúca mamina, ktorá sa sama seba pýta, či to bábätko bude vedieť držať, okúpať alebo prebaliť. „Ale asi sú tie pocity normálne a má ich každá prvorodička. A nakoniec nad mi aj tak vždy vyhrajú pocity šťastia, lebo na našu dcérku Maiu sa už s Danielom veľmi tešíme.“ Viac o tom, ako sa pripravujú na túto životnú zmenu, sa dočítate v aprílovej EMME, ktorá je aktuálne v predaji a kde nájdete aj krásne tehotenské fotky hereckej dvojice.

Dominika Kavaschová prezradila, že čaká dievčatko. Dokonca mu vybrala už aj meno. Zdroj: Instagram D. K.

