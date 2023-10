S novou sezónou sa na obrazovky JOJ-ky po rokoch vrátili aj obľúbené Nákupné maniačky. Ako to vyzerá v zákulisí módnej šou a podľa akých kritérií sa súťažiace vyberajú? Na všetko odpovedala dramaturgička Ľudmila Lenárová.

Podľa akého kľúča si vyberáte maniačky do šou? Stačí, že sa dáma prihlási, pošle fotografiu a následne čaká na vašu odpoveď?

– Účinkujúce do Nákupných maniačok vyberáme rôznymi spôsobmi, píše denník Plus JEDEN DEŇ. Jednak všetky záujemkyne sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na joj.sk, následne si od nich vyžiadame krátke video. Ďalší spôsob je ten, že množstvo dievčat, žien nachádzame aj na sociálnych sieťach a následne ich kontaktujeme a rovnako máme upútavky v televízii a pravidelne organizujeme kastingy v TV JOJ.

V tejto sérii sa hodnotí šatník už iba v štúdiu. Prečo sa táto časť viac nenakrúca v skutočných šatníkoch súťažiacich, teda u nich doma?

– Pre tento spôsob sme sa rozhodli v rámci inovácií relácie. Tým, že máme úplne novú scénu, našou požiadavkou bolo zakomponovať do nej aj šatník a myslím si, že toto sa výborne podarilo. Takto máme neobmedzené možnosti vyberať ženy – záujemkyne z celého Slovenska či dokonca aj z Českej republiky a nie sme limitovaní tým, že cestujeme. Prípadne mnohokrát to zlyhalo práve na tom, že účinkujúce nedostali súhlas nakrúcať u nich doma.

Existuje nejaká kapacita v rámci šatníka?

– Kapacita existuje asi taká, že prineste všetko, čím sa chcete prezentovať. Samozrejme, to neznamená, že prinesú svoj šatník, no rovnako to neznamená, že prídu s pár vecami v kufri. Každá súťažiaca sa prezentuje sama za seba a prinesie toľko vecí, aby bolo cítiť, že je ozajstná nákupná maniačka.

Všetky kúsky, ktoré majú maniačky v šatníku, patria len im? Nezvykne sa im do nich niečo pridať? V minulých častiach sme totiž mohli vidieť, že na niektorých kúskoch boli ešte visačky.

– Zatiaľ to vyzerá tak, že všetky veci im naozaj patria. My im rozhodne nič do šatníkov nepridávame, nemáme na to dôvod. Ak sú tam veci s visačkami, tak sú to asi nové veci, ktoré buď nemali na sebe, alebo si ich neodstrihli.

Je možné odmietnuť mejkap od vizážistky?

– Stalo sa to v prípade Slaytiiiny, že odmietla mejkap od Lucid, avšak tam bol iný dôvod. Tým, že Adam alias Slaytiiina nechcel ukázať mužskú tvár, každý deň už chodil na nakrúcanie nalíčený. Pokiaľ viem, má vlastnú vizážistku, takže usúdil, že bude lepšie, ak jeho pôvodný mejkap „doťukne“ jeho vizážistka. Na druhej strane, ostatné súťažiace sa práveže na naše vizážistky neskutočne tešia.

