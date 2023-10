Lov jesenných trendov začnite vo veľkom štýle! Závan bronzu rozpráva príbeh o vašom lete plnom príjemných chvíľ. Lichotí vašej pokožke a o to lepšie sa vám budú vyberať modely na nadchádzajúcu jeseň. Pustite sa do toho teraz, aby ste neprepásli žiaden z must-have trendov tejto sezóny.

Kto si počkal, ten sa dočkal! Keď divoké kombinácie farieb a prístup v módnych kuloároch nazývaný aj „dopamine dressing“ nebol vašou šálkou kávy a hladiny dopamínu vám v tom najpozitívnejšom slova zmysle dvíha práve nadčasová elegancia, táto sezóna je vaša!



V jeseni sa vráti do ulíc maskulínny štýl – prím budú hrať saká so širokými ramenami a pekne krojenou siluetou pása. Viacero popredných módnych domov má v najnovších kolekciách dokonca kravaty. Nehovoriac o tom, že biele košele či tričká prepracovaných strihov a z kvalitných materiálov v neutrálnych farbách budú absolútnou uniformou jesene.



Predstavte si, že z vyberania svojich nadčasových black & white kúskov a pri hľadaní svojho širokého šálu so škótskym károm – mimochodom, je jedným z ďalších tohtoročných trendov- zažijete ešte aj kus vzrušenia a to rovno v 5 slovenských mestách.

Ilustračné foto Zdroj: HalfPrice

Predajne aj spokojní zákazníci pribúdajú

HalfPrice otvorí na jeseň už 5. predajňu svetovej značkovej módy. Zo vzrušujúcich módnych nákupov sa už tešia milovníci módy v Nitre, vo Zvolene, v Žiline a aj v Bratislave. Najnovšie si môžete prísť presne podľa svojho osobitého štýlu vybrať z najnovších trendov do OFF-PRICE konceptu HalfPrice aj do Prešova.



Priaznivcov výhodných nákupov HalfPrice zláka na tisíce značiek od známych svetových športových brandov ako FILA či Reebok až po luxusné a elegantné kusy ako MOSCHNO, PRADA či PINKO. Pridanou hodnotou zháňania svojich budúcich šatníkových miláčikov je aj dobrodružstvo spojené s lovom, do ktorého vstúpite hneď, ako prekročíte prah predajne.



Nemalú úlohu zohrá vaša rýchlosť a samozrejme schopnosť rozhodnúť sa, čo pri širokom sortimente môže potrápiť aj skúsené módne maniačky. Môže sa vám ľahko stať, že jesenné modely, ktoré si vyhliadnete pre svojho školáka či sako, ktoré sa vám bude zdať ako uliate do práce už na svojom mieste visieť nemusí a iný kus nenájdete. Prečo? HalfPrice má z každého tovaru len limitovaný počet kusov.

Ilustračné foto Zdroj: Halfprice

Dôvodom je, že obchodníci komunikujú priamo s dizajnérmi a výrobcami značkového oblečenia, bytových doplnkov a obuvi a z dostupných kolekcií vyberajú to, čo je pre ten-ktorý trh najzaujímavejšie. Na limitované počty kusov vybraného tovaru sa im darí vybaviť ceny, ktoré sú nižšie ako výrobca navrhuje na Slovensku alebo vo svete.



Inšpirujte sa najnovšou jesennou kampaňou a nájdite v predajniach značkovej módy dámske, pánske a detské oblečenie, obuv, školské potreby, športové potreby, hračky, bytové doplnky, batožinu či drobnosti pre domácich miláčikov za ceny, ktoré sa vám budú páčiť. Poteší vás aj kvalita, ktorá je u známych svetových značiek overená rokmi a tisíckami spokojných zákazníkov.



Užite si jesenné nákupy tak, ako ste to zatiaľ nemali možnosť zažiť – obzvlášť, keď vás ešte nezlákala červená vstupná brána do predajní HalfPrice. Berte ju ako prísľub zážitku, ktorý vám jednoznačne rozprúdi krv v žilách.