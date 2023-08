Zuzana má za sebou náročné obdobie!

Zuzana Belohorcová sa po dlhých rokoch života na Miami vrátila do Európy, konkrétne na Tenerife. Domov to má oveľa bližšie, a tak častejšie navštevuje aj svojich blízkych na Slovensku. Posledné návštevy domova boli spojené s ťažkým obdobím, ktoré súvisia so zdravotnými komplikáciami!

Najskôr to bola Zuzanina mama, ktorá v júli absolvovala operáciu srdca a teraz pod nôž musel aj Zuzanin milovaný otec. „Mali sme ťažké obdobie, čo sa týka hlavne zdravia, pretože babka aj dedko, teda moji rodičia, boli na operáciách a podstúpili ťažké zákroky,“ prezradila Novému Času Zuzana, ktorá netušila, ako to nakoniec dopadne.

