Hovorí sa, že všade dobre, doma najlepšie. Svätá pravda, nemyslíte? Pozrite, ako si žije bývalá fitneska Zora Czoborová. Tomu sa hovorí... Otvorte si našu galériu, kde nájdete spomínané zábery.

Slovenskú fitnesku Zoru Czoborovú sleduje na sociálnej sieti viac ako 30-tisíc priaznivcov. Aktívne sa delí so svojimi sledovateľmi so zaujímavými príspevkami a len nedávno dokonca ukázala aj časť zo svojho obydlia. Ak by ste však hľadali totálny prepych, či luxus nad luxus, márne. No za to pocit domova a pohodu, to u Zory rozhodne nájdete. A jedlo? Od nej by vám prázdne žalúdky tiež neostali. "Aj vy máte doma NAJ kuchársku spoločníčku? nielen vždy ochutnáva," pripísala Czoborová k svojmu príspevku. Otvorte si našu galériu, kde nájdete zábery z jej domu. Tomu sa hovorí skutočný domov, v ktorom by sa cítil nejeden príjemne!