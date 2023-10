Známy spevák, ktorý prednedávnom navštívil aj Slovensko, čelí obvineniu zo zneužívania.

Jason Derulo, vlastným menom Jason Joel Desrouleaux, začínal ako skladateľ pre interpretov ako napríklad Lil Wayne či Cassie. V roku 2009 vydal debutový singel s názvom Whatcha Say a tiež druhý singel In My Head. Jeho prvá štúdiovka s názvom Jason Derülo sa dostala do predaja v roku 2010, pričom už o rok neskôr vyšiel aj jej nasledovník Future History. Z tohto albumu pochádzala aj skladba Don't Wanna Go Home, s ktorou sa spevákovi podarilo dobyť britský singlový rebríček. Predvlani uviedol na trh štúdiovku Tattoos, ktorej nové vydanie Talk Dirty ponúkol minulý rok v apríli. V máji tohto roka vydal album Everything Is 4, z ktorého predstavil single Want to Want Me a Cheyenne.

„Myslím si, že všetko sa deje z nejakého dôvodu. Aj vo vzťahu som bol z istého dôvodu. Nič neľutujem, zároveň však viem, že práve teraz je mi dobre samému. Pravá láska sa podľa mňa nikdy nemôže skončiť. Práve preto si myslím, že som tú pravú ešte nestretol,“ vyznal sa nedávno interprét. To však ešte netušil, aké obvinenia na neho vytiahne jedna jeho bývalá spolupracovníčka z brandže.

Začínajúca spevácka hviezdička Emaza Gibson tvrdí, že jej ponúkal úspešnú hudobnú kariéru výmenou za intímny vzťah. „Povedala som si, že je to predsa Jason, že je úžasný umelec, ktorý má medzinárodný úspech. Vôbec som nad tým nepremýšľala. Pomyslela som si, že by to mohol byť začiatok mojej sólovej kariéry," uviedla Gibson v rozhovore pre magazín NBC News.

Niekoľkokrát ju podľa jej slov pozval aj na drink a keď to naďalej odmietala, tak sa rozhodol, že začne nosiť alkohol do nahrávacieho štúdia. Nakoniec mu Gibson povedala, že chce, aby ich vzťah zostal čisto profesionálny.„Môj život sa dostal do bodu, v ktorom som úplne zničená. Mám úzkosti a som traumatizovaná. Zažila som neľudské pracovné prostredie. Som na dne a stratila som úplne všetko," povedala speváčka.

Vyjadril sa aj Jason

„Normálne by som to nekomentoval, ale tieto tvrdenia sú úplne nepravdivé a zraňujúce. Stojím proti všetkým formám obťažovania a naďalej podporujem každého, kto nasleduje svoje sny. Vždy som sa snažil žiť svoj život pozitívne ovplyvňujúcim spôsobom, a preto tu sedím pred vami, hlboko urazený týmito hanlivými tvrdeniami. Boh žehnaj,“ hovorí spevák, ktorý nedávno vystúpil aj v Bratislave, vo videu na Instagrame.