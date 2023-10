Pierce Brosnan nadovšetko miluje svoju manželku Keely už dlhé roky. Herec si hlavu neláme ani z neprajných komentárov...

Bohužiaľ, fyzická krása je v dnešnej dobe dôležitá. Kto by povedal, že na vzhľade partnera nezáleží a dôležité je iba vnútro človeka, klamal by. Bývalý agent 007, herec Pierce Brosnan, má však hodnotový rebríček trochu iný ako väčšina ľudí.

Herec tvorí s manželkou pár už dlhé roky. Jeho predchádzajúce manželstvo ukončila rakovina, ktorá mu vzala manželku. Šťastie a lásku neskôr našiel po boku Keely s ktorou patria medzi najstabilnejšie páry šoubiznisu.

Problémom hercových fanúšikov je fakt, že Keely od svadby pribrala takmer 30 kíl. Podľa nich by mal mať fešný Pierce po svojom boku rovnako krásnu manželku. Našťastie on si z komentárov nič nerobí a sám tvrdí, že na svojej manželke miluje každé kilo navyše a každú krivku: „Niektorí priatelia jej už ponúkali operáciu na zníženie hmotnosti. Ja však neskutočne milujem každú krivku na jej tele. V mojich očiach je to tá najkrajšia žena, tiež preto, že priviedla na svet naše dve deti. Vždy som ju miloval pre jej osobu, nie je pre jej krásu a teraz juj milujem ešte viac ako matku našich detí. Som na ňu veľmi hrdý a vždy sa snažím byť hodný jej lásky."