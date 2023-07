Český herec vyšiel s pravdou von a určite inšpiroval aj viacerých, ktorý sa s podobnými pocitmi stretávajú.

Sympatický herec Milan Peroutka mal cez víkend svadbu. Vážny vzťah doteraz tajil a veľmi bojoval so strachom, ako ho ľudia prijmú, no napokon to vyriešil zdroj z jeho okolia, ktorý o svadbe informoval médiá skôr. Po jeho boku stál mladý muž, Dominik Roubínek.

Hostina sa konala v nádhernom prostredí luxusného zámočku. ,,Tak som vám to chcel povedať prvý, aj keď som mal strach. Ale žiadny môj scenár nepracoval s variantom, že bude nejaký tajný zdroj na svadbe ešte predtým, než vôbec nejaká bola," začal so svojou spoveďou populárny český spevák a herec, ktorý chodil 6 rokov s kolegyňou Míšou Tomešovou a vzťah mal aj s Aničkou Slováčkovou.

"V posledných mesiacoch sa ten tlak stával skutočne neznesiteľným. Vstrebával som rôzne rady a postoje, čelil anonymným odkazom od fejkových profilov aj tlakom od médií. Občas sa mi zavarila hlava, znovu som strácal a znovu nachádzal nadhľad, až som si povedal, že predsa o nič nejde. Povedal som si to vždy, keď som videl hrôzy, čo sa nám všade dejú, a potom som sa sám seba pýtal, čo vlastne stále riešim. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Mám chlapca. Je skvelý. Je natoľko skvelý, že som sa otvoril tej možnosti mať chlapca. Že som ho predstavil rodine a kamarátom. A pritvrdzujem, že som sa rozhodol si ho v sobotu vziať a predstaviť aj vám," vyznal sa.