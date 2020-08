V rodine najznámejšieho českého MMA zápasníka sa potvrdil nový koronavírus. Karlos má spolu s dcérkou vysoké horúčky, nákazu zatiaľ najlepšie zvláda jeho partnerka.

„Som po operácii kolena, ale keďže som Terminátor, tak som veril, že to zvládnem a dám sa pred zápasom dokopy. Bohužiaľ, hneď ako sa mi začalo koleno konečne zotavovať, tak na mňa vliezlo toto s*instvo. A dosť ma to skolilo, mám ťažký priebeh, horúčky,“ priznal MMA zápasník pre iSport, ktorý sa kvôli zhoršujúcemu priebehu nákazy snažil čo najviac času tráviť zatvorený v spálni, aby nenakazil svoju partnerku Lelu a ich spoločnú dcérku Lili.

Krátko na to si obidve dievčatá dali urobiť test, pričom v utorok už vedeli výsledky. O svojom zdravotnom stave informovala sympatická blondínka prostredníctvom sociálnych sietí. "Bohužiaľ, včera nám večer prišli výsledky testov. A najviac som sa toho bála. Máme pozitívny test na COVID-19, aj ja aj Lilinka, ktorá má vysoké teploty. Ak by sa jej stav nezlepšil, musíme ísť do nemocnice."

"Dúfam, že sa môj stav nezhorší (zatiaľ pretrváva LEN bolesť hlavy, hrdla a kašeľ). Pretože potom ozaj neviem, kto sa bude o môjho malého anjelika starať. Zatiaľ to zvládam bez pomoci," dodáva Lela pod posledným príspevkom, ktorý uverejnila na svojom instagramovom profile, kde ju sleduje takmer 250- tisíc fanúšikov. Rodinke prajeme najmä veľa síl a skoré uzdravenie.

