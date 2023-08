Janka je známa slovenská modelka, tanečnica a moderátorka. Vyštudovala žurnalistiku, v roku 2014 sa zúčastnila na súťaži Miss Slovensko. Okrem toho sa venuje aj svojmu Instagramu, na ktorom má viac než 68-tisíc followerov.

Janka Slačková je predovšetkým známa z televíznych obrazoviek. Sympatická bruneta sa však netajím tým, že prechováva veľkú lásku k športovým aktivitám, roky je z nej profesionálna tanečníčka a tiež modelka. Aj vďaka tejto práci si našla cestu k zdravému životnému štýlu.

„Nemám tréning každý deň, alebo že by som mala potrebu každý deň cvičiť. Čo sa týka bežných dní, snažím sa žiť aktívne, baví ma to, a keďže som profesionálne tanečníčka, tréningov mám aj v tejto dobe viac ako dosť. Dnes, keď nemám úplne plný diár, si skôr chodím zabehať. Kedysi som navštevovala fitness centrá skôr kvôli rýchlemu kardiu a nevedela som presne, čo a ako cvičiť. Dnes mám trénera, vďaka ktorému má ten tréning hlavu a pätu,“ priznáva Janka.

„No čo sa týka momentálnej situácie, s priateľom žijeme jednou nohou v Bratislave, hlavne pre pracovné povinnosti a keď je to možné, sme v Spišskej Novej Vsi. Navštevujeme často Tatry, Slovenský raj, samozrejme, dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy. Občas zájdeme aj na 20 km túru. Takže turistika tvorí v podstate momentálne značnú časť mojej fyzickej aktivity.“

Aktuálne na sociálnych sieťach pobláznila výrazným kúskom oblečenia, málokto by mal na niečo také odvahu. ,,Už tretí rok sme s @lorealparis spolu a ja milujem túto jazdu a ešte keď je k tomu kolotoč 🎡 A #makeupairlines by mohli do Bratislavy lietať častejšie… zatiaľ moje najobľúbenejšie aerolinky," píše na sociálnej sieti kde pridala foto v spomínanej sukni.