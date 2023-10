Úspešná slovenská influencerka Janka Kočišová alias JankaTopanka je ochotná pre svojho nového priateľa ochotná urobiť čokoľvek. Dokonca sa prezliecť sa za "banán" a cítiť sa pri tom prirodzene. Hoci bola Janka skvelá fashionistka, spolu nabrali na sile a aktuálne sú považovaní za jeden z najvýraznejších fashion párov v česko-slovenskom šoubiznise. Čo na neho bonzla?

"Ovplyvňujeme sa navzájom a podporujeme v sebe to, čo v nás je. Úprimne, vždy som bola brzdená a nepochopená, dokonca považovaná za divnú, ak som si uletela nielen v móde. Takže ma občas ovládol pocit menejcennosti, keď od svojich partnerov dostávala výsmešný feedback. Teraz mám po prvýkrát pocit, že môžem byť na 100% sama sebou. Takže ma môj súčasný partner ovplyvnil tým najlepším smerom. A to, čo vo mne je sa nesnaží zabiť, no naopak to necháva rozkvitnúť," hovorí Janka, ktorá sa od neho nechá občas aj nastylovať.

"Móda a stylingy ho veľmi bavia ten výsledok vždy stojí za to. Ľudia mi píšu, že som konečne našla človeka k sebe a ja nemôžem nesúhlasiť. Je rovnako uletený a v móde sa orientuje lepšie ako vačšina módnych expertov. Ideme si svoje a neprestáva nás to baviť," hovorí ódy na svojho nového muža po svojom boku. O kom je reč?

Predsa o úspešnom českom tiktokerovi, ktoré meno je Pavol Mareš, no na sociálnych sieťach ho všetci poznajú pod prezývkou "Pufflick". Venuje sa takzvaným street questions, hudbe a dídžejovaniu. Ich rovnakou vášňou je cestovanie, hudba a samozrejme móda. Pozrite sa v našej galérií ich ich dokonalé fashion outfity a nechajte sa inšpirovať.