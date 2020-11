Moderátorka obľúbenej Smotánky po dieťatku veľmi túžila. V 49-rokoch sa jej to podarilo.

Prominentný slovenský párik Štefan Skrúcený a Erika Judínyová sa 20. mája stali rodičmi malej princeznej, ktorej vybrali meno Ella. Za vysnívaným bábätkom však osud pripravil manželom neľahkú cestu. ,,Po roku a pol sme však už ani nečakali, že to príde. A stalo sa. Dokonca sme tomu neverili. Boli tam také náznaky, že sa to nepodarí. Nechcem hovoriť o jemnom krvácaní alebo tak… Ale išli sme na vyšetrenie s tým, že to asi nie je reálne a oni nám povedali, že je a je to normálne. A proste to vyšlo,” prezradil hrdý otecko priateľom v podcaste.

I napriek tomu, že má čerstvá mamička za sebou sekciu, dlho sme nemuseli čakať, atraktívna blondínka sa opäť vrátila na obrazovky televízie Markíza. Avšak manželia zabudli na jednu maličkosť, a to opatrovateľku. ,,Som s ňou praktický stále. Dokedy bola Erika doma a mala od televízie prestávku, nejak sme to vykrývali. Odkedy však od septembra začala robiť, ja som si uvedomil, že sme nestihli zohnať pani k malej. Tak som z noci na ráno vhupol na pozíciu opatrovateľky,” prezradil obľúbený herec a moderátor.

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný na prechádzke a kočíkovaní ich dcéry Elly v bratislavskom Horskom parku. Zdroj: Emil Vaško

Otvorte si aj našu galériu, kde nájdete zaujímavé zábery.