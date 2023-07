Kontroverzná, zvrhlá, plná erotiky a násilia. Napriek tomu od nej nedokážete odtrhnúť zrak. Taká je miniséria The Idol, v ktorej hviezdi Lily-Rose Depp (24).

Mladá herečka, ktorá zdedila talent po svojich slávnych rodičoch, nie je vôbec hanblivá. Dokazuje to hneď v prvej scéne päťdielneho seriálu, ktorý verejnosť s napätím očakávala, keďže za ním stojí Sam Levinson, tvorca ďalšieho seriálového hitu Euphoria. Režisér neostal nič dlžný svojej umeleckej povesti a hlavnú hrdinku vyzliekol donaha hneď v niekoľkých scénach.

Reakcie divákov sú však zmiešané. Veď kto by od mladučkej a nevinne pôsobiacej nádejnej herečky čakal takýto verejný striptíz? Zdroj: HBO

Lily-Rose je v seriáli The Idol viac vyzlečená než odetá, pri čom jej asistuje slávny spevák The Weeknd, vlastným menom Abel Tesfaye. Dvojica predviedla pred kamerami vášnivé scény hraničiace s pornografiou, za čo si na festivale v Cannes vyslúžila päťminútové standing ovation. Reakcie divákov sú však zmiešané. Veď kto by od mladučkej a nevinne pôsobiacej nádejnej herečky čakal takýto verejný striptíz? A ktovie, čo na to vravia jej rodičia – herec Johnny Depp a francúzska speváčka a herečka Vanessa Paradis?

Lily-Rose kráča v modelingových stopách svojej mamy, speváčky a bývalej modelky Vanessy Paradis. Zdroj: Getty Images

V každom prípade, s takýmito génmi, talentom a rolou v seriáli, o ktorom hovorí celý svet, má Lily-Rose o sľubnú kariéru v Hollywoode postarané.

Dievča Chanelu

To, že patrí do kategórie nepo babies, teda detí slávnych rodičov, však iste zohralo rolu v tom, že ako veľmi mladá rozbehla úspešnú kariéru modelky. Už v šestnástich rokoch sa stala na výslovnú žiadosť Karla Lagerfelda ambasádorkou Chanelu. Najmladšou v histórii! Mala dokonca tú česť uzatvárať haute couture prehliadku Chanelu v nádherných ružových svadobných šatách po boku legendárneho návrhára. Neraz ju na prehliadkach sprevádzala jej slávna mama, ktorá bola tvárou vône Chanel od roku 1991 a Lagerfeldovou dlhoročnou blízkou priateľkou.

Lily-Rose sa stala najmladšou ambasádorkou značky Chanel v histórii. Zdroj: Chanel

I keď Johnny mal o svoje dievčatko, ktoré veľmi mladé vhuplo do sveta modelingu, mierne obavy. Napokon jej však odsúhlasili aj rozhodnutie opustiť v sedemnástich rokoch školu a naplno sa venovať kariére. „Obaja nechali školu, keď mali pätnásť, takže nemohli namietať. Nikdy som univerzitné vzdelanie nepovažovala za svoj cieľ. Vždy som chcela skôr pracovať,“ obhajuje svoj rázny životný krok.

