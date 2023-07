Pred pár dňami vyvolalo vlnu kritiky instagramové video podnikateľky z Banskej Bystrice. Jej účet sleduje viac ako 40-tisíc ľudí a Monika nemala problém verejne zhodiť finalistky súťaže Miss 2023 a hodnotiť ich outfity na slávnostnom gala.

Nešlo by o veľký problém, veď outfity hodnotí dnes už kade-kto. Vo videách ale kritizovala aj samotné dievčatá, ich postavy, vlasy či iné fyzické črty. Bodyshaming je čoraz častejší, hlavne "vďaka" sociálnym sieťam, kde môže vyjadriť názor naozaj ktokoľvek, bez ohľadu na to, čo napíše a ako veľmi tým ublíži.

Majiteľka salónu s oblečením si nebrala servítku pred ústa. ,,Joj, tej tiež nemuseli dať kraťasky. Hm, tak stehniská sú tam no, ale tak, hľadali osobnosť," hovorí a pokračuje ďalej. ,,Keď zbadám takéto vlasy, tak si poviem, že - pomóóc. To ja by som sa zabila, keby som mala takýto účes," naráža na krátkovlasú Karolínu Barancovú.

,,Lepšie trochu pri sebe, ako sa nezmieriť s vekom a tým, že ľudia starnú. Práveže nádherná žena, nemyslím, že Miss musí mať vyslovene nohy ako palice na rajčiny," hrnú sa komentáre pod spomínaným videom. Spýtali sme sa samotných dievčat, či sa ich tento nevhodný bodyshaming nejako dotkol.

Čo na to dievčatá?

,,Ja si komentáre od ľudí, ktorí ma nepoznajú, absolútne nepripúšťam a je mi to jedno. Avšak myslím si, že je absolútne nevhodné, aby jedna dospelá žena takto povrchne hodnotila iné dievčatá. Koncept Miss Slovensko sa snažil vyzdvihnúť krásu, ktorá spočíva v diverzite a nie v dosahovaní nezdravých ideálov. Dotyčná pani zrejme nepochopila, že spoločnosť sa (našťastie) snaží posúvať k lepšiemu a nerobiť z dievčat bulimičky a anorektičky. K vetám typu "stehniská sú tam" asi nemám čo dodať," povedala nám Karolína Barancová.

Sonja Kopčanová tvrdí, že osobne sa jej nič nedotklo hlavne preto, že už veľmi dlho pracuje na tom, aby si nejaké vedomé rozmýšľanie v tejto téme vytvorila. ,,Myslím si, že by to potrebovalo viac dievčat," dodáva.

Reaguje aj známa komička