Partner Zdeny Studenkovej prerazil v hudbe i realitnom biznise.

Ako píše portál Šarm, uznávaný muzikant a producent Braňo Kostka síce vyštudoval bratislavskú Vysokú školu múzických umení, ale v súkromí má jeho múza rozmanitejší záber. Okrem milovaného umenia či dlhoročnej partnerky a životnej lásky Zdeny Studenkovej je to i oblasť, ktorú by naňho tipoval málokto. Duša a capelly Fragile sa totiž cíti v biznise s nehnuteľnosťami ako ryba vo vode a kľúče vlastní hneď od niekoľkých adries v hlavnom meste. V nedávnej minulosti mu dokonca pribudli ďalšie.

Zdá sa, že Kostka je síce ako hudobník poriadne vyťažený a veľa času mu zhltne príprava koncertov či skúšanie nových skladieb, ale ak sa naskytne príležitosť, rýchlo chňapne po zaujímavej ponuke zo sveta realít. Zo Studenkovej dlhoročného partnera sa vykľul človek, ktorý sa dobrými investíciami poistil na celý život. Braňa by už nemalo nič zaskočiť aj vďaka najnovšiemu prírastku do jeho zoznamu nehnuteľností. Podľa zistenia Šarmu neodolal vábeniu developera polyfunkčného projektu na Tomášikovej ulici v Bratislave a buchol sa po vrecku. Umelec si podľa výpisu z katastra nehnuteľností zadovážil „radôstku“ vlani v novembri v komplexe, ktorý sa nachádza v relatívnej blízkosti vodných plôch Kuchajda či Štrkovecké jazero v Ružinove.

Hoci výpis naznačuje, že by to mohlo byť azda aj viacero objektov, ktoré muzikant v danom projekte vlastní, on sám tvrdí, že ide len o jeden. „To tak možno vyzerá na dokumentoch. Ale je to päťdesiatmetrový bytík,“ priznal Šarmu Braňo s vysvetlením a poznámkou, aby sme sa vyhli zahanbeniu, ak mu pripíšeme i objekty, ktoré v skutočnosti naozaj nevlastní. Ako známy hudobník naložil s apartmánom a či ho bude prenajímať alebo sám v ňom bývať, sme sa už nedozvedeli. Isté však je, že Braňo tasil peňaženku so zdrojmi z vlastnej firmy a nehnuteľnosť patrí len jemu.

Nie je to prvýkrát, čo Kostka takto konal. Aj keď s partnerkou a poprednou umeleckou divou Zdenou Studenkovou tvoria harmonický pár, vo veci majetkov si každý ide svojou cestou. Hudobník je totiž podľa dostupných dokumentov sám sebe jediným pánom nielen v bratislavskom Ružinove. Obýva totiž aj nebytový priestor v Starom Meste a podľa našich informácií by to malo byť miesto, kam chodia aj ostatní členovia jeho kapely Fragile. Dôvod je jednoduchý – práve tam sa kujú nové skladby a skúšajú pesničky na vystúpenia, o ktoré je vo verejnosti obrovský záujem. Inými slovami – skúšajú tam songy, za ktorými ľudia šalejú.

Braňo Kostka však oddelil prácu a súkromie na inej adrese. Tak by sa dali označiť jeho početné byty na Tupého ulici. S „vykupovaním“ tejto adresy začal v roku 2006, keď mu tu pribudol prvý byt. O rok neskôr si dal repete a v roku 2013 získal aj tretiu nehnuteľnosť. Štvrtá na rovnakej adrese, len na inom poschodí, mu pribudla podľa výpisu z katastra nehnuteľností v marci 2020. Dva roky predtým mu do oka padla ešte aj nehnuteľnosť na ulici Pod Vachmajstrom. Ak papiere neklamú, tak je to sedem investícií za sedemnásť rokov, ktoré šikovnému muzikantovi zabezpečili dokonalý vankúš pre prípad náročných časov. Zaujímavé je, že všetky sú na nízkych podlažiach.

Herečka Zdena Studenková, ktorú oslovujú filmové a seriálové produkcie len do prémiových rolí, je pre Kostku zaiste skvelou múzou. No zrejme to platí aj naopak a najvernejšia fanúšička jeho hudobnej tvorby odkukala od Kostku i grif s realitami. Diva sa takisto rozumne zabezpečila a v Bratislave by mala vlastniť päť bytov. Na jednej adrese má tri z nich a nie je vylúčené, že ich umelkyňa s úmyslom zväčšenia prepojila. Štvrtý už okupuje štvrté poschodie na inom mieste v hlavnom meste a v tom piatom byte, až na 13. poschodí, kedysi prebývala aj herečkina mama.

Zdena Studenková a Braňo Kostka

Keď sa pozeráte na listy vlastníctva prominentného páru z ktorejkoľvek svetovej strany, vždy vám vyplynie jedna zásadná informácia. Áno, dvojica má vlastnícke právo k tuctu nehnuteľností, ale každý osve. Hoci žijú v súzvuku a tento rok to už budú neuveriteľné tri dekády, čo sú spolu, ani raz sa nestalo, že by si kúpili spoločné bývanie. To znamená, že síce ich láska kvitne, ale ich majetky sú striktne oddelené a spravuje si ich osobitne Zdenka a osobitne Braňo.