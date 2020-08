Tento detail sme si všimli a neboli sme jediní! V našej galérii nájdete aj zábery, ktoré vám to dokážu!

Moderátorka Erika Judínyová sa v nedávnej Smotánke objavila prvýkrát s rúškom a v elegantných čiernych šatách, no ale rovnaký styling si zvolila aj naša nádherná pani prezidentka Zuzana Čaputová. A my sme si to všimli, a keby len my, viacerí! Keď ľudia pozorne sledovali prezidentku, všimli si na nej jeden detail. Čo sa týkalo oblečenia boli ako cez kopirák. Otvorte si našu galériu, kde nájdete spomínané snímky. Obidvom to naozaj veľmi prostalo.