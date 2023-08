Speváčka Monika Bagárová žiari šťastím! Na Instagrame sa pochválila novou rodinnou fotkou.

Po sklamaní v láske sa šťastie konečne usmialo aj na Moniku. Po svojom boku má už nejaký ten mesiac priateľa Leonarda Lekaja. Ten sa príkladne stará nielen o ňu, ale aj o jej dcérku Rumiu, ktorú má so svojim EX, Makhmudom Muradovom. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že Makhmud vída malú dcéru len zriedka. Väčšinu času totiž tvorí v rodom Uzbekistane alebo je na cestách kvôli kariére.

Monika sa všade vyjadruje o Leonardovi len v superlatívoch. Je na nej vidieť, že je po dlhej dobe konečne spokojná a šťastná. Dvojica spolu s Rumiou už absolvovala aj rodinnú dovolenku, najnovšie sa speváčka na svojom Instagrame pochválila aj prvou rodinnou fotkou. K fotke napísala: "Máme zdravie, máme lásku. Sme tu jeden pre druhého."

Samozrejme, komentáre fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. Podľa mnohých sa Rumia podobá na nového partnera svojej mamy a vraj akoby bola jeho!

Monika Bagárová s dcérou Zdroj: Instagram Monika Bagárová

Je však isté, že tejto dvojici to spolu pristane, a my veríme, že im to takto vydrží ešte dlho!

FOTKY ŠŤASTNEJ RODINKY V NAŠEJ GALÉRII TU.