Padol na totálne dno! Hviezda-nehviezda, osud sa s nikým nemazná. Vie o tom svoje aj Lukáš Hoffmann (44), ktorého meno možno nie je v slovenskom šoubiznise až také známe, avšak keď zbadáte tvár potetovaného a holohlavého svalnáča, hneď si spomeniete. Drsne pôsobiaci herec má za sebou drogovú a kriminálnu minulosť, ktorú dokázal zahodiť za hlavu. Žiaľ, iba na isté obdobie.

Zahral si bachara v seriáli Odsúdené, Maslákovho pomocníka v niekdajšom najobľúbenejšom seriáli Panelák či v humoristickom sitcome Mafstory. Istý čas pracoval aj ako osobný šofér niekdajšieho generálneho riaditeľa TV JOJ Františka Borovského. Bol čistý dvanásť rokov, ale v roku 2018 opäť padol na dno, z ktorého sa dodnes nevyhrabal. Reportér PLUS 7 DNÍ ho pristihol pri bratislavskej čerpacej stanici, kde s kamarátom na trávniku skladali svoj „nazbieraný poklad“.

Lukáš Hoffmann si zahral aj v Paneláku. Zdroj: tv joj, archív

Nepoučiteľný

Roky abstinoval, nebral drogy ani nepil. Zdalo sa, že je na dobrej ceste a jeho život sa bude uberať správnym smerom. Mal partnerku a tešil sa z dvoch synov. Idylka, no dnes je opäť na ulici... Spred televíznych kamier sa Lukáš Hoffmann dostal rovno na ulicu a užívanie drog ho úplne odstavilo od pokojného rodinného života. My sme ho pristihli na Brnianskej ulici, kde si spolu s kamarátom sadli do trávy. Neoddychovali, ale niečo majstrovali. Vyzeralo to, akoby spájkovačkou opravovali nejakú elektroniku.

Medzi rozsypanými vecami bol notebook, mobily, okuliare, kolobežka, nejaká kozmetika i dámska kozmetická taštička, lieky, predlžovačky či nabíjačky, ktoré si doniesli v taške a ruksaku. Pri prvom pohľade na Hoffmanna by človek nepovedal, že je z neho bezdomovec. Mal oblečenú čiernu zimnú bundu, ktorá nepôsobila ošumelým dojmom, práve naopak. Z očí si neskladal slnečné okuliare a na ľavom zápästí svietili výrazné strieborné hodinky. Štátna polícia sa pri pánoch pred nami len zastavila. Lukáša s kamarátom muži zákona nezadržali ani im nezhabali veci.

