Páči sa vám takýto štýl zariadenia? Neváhajte a otvorte si našu galériu, kde nájdete jedinečné zábery z domu uznávaného slovenského moderátora Juniora.

Kto by nepoznal jedného z najznámejších slovenských moderátorov vôbec Milana Zimnýkovala alias Juniora. Jeho tvár i hlas sú stále obsadzované, no a tak mohol dopriať svojej rodinke i nové hniezdočko. Z bytu sa presťahovali do krásneho domu. A vy máte možnosť práve teraz nahliadnuť do jeho nového kráľovstva. Otvorte si našu galériu, kde nájdete jedinečné zábery!