Tak takéto bruško skrýva pod oblečením. Najnovšie zábery vás možno prekvapia. Alebo? V našej galérii ich nájdete.

Zuzana Plačková vie presne, čo ukázať, aby i naďalej bola kráľovná Instagramu. Najnovšie sa však temperamentná podnikateľka rozhodla ukázať čosi odlišné, na čo by sme boli u nej zvyknutí. Ukázala, že nie všetko, čo sa môže vzdať na prvý pohľad dokonalé, je naozaj aj také. ,,Instagram alebo realita? Všetko je to vždy uhol pohľadu,” napísala rodáčka z Čadce do denných instagramových príbehov, kde zverejnila koláž snímok svojho bruška. Kým ľavý záber bruška vyzerá priam bezchyby, ostatné hovoria niečo iné. Veď pozrite sa sami. V našej galérii nájdete snímky.