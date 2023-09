Je mladá, dravá, talentovaná – jednoducho nová, svieža krv na scéne. Veľmi nás baví a bude aj vás!

Laura spievala odmalička, aj keď hudbu vyslovene neštudovala. Jej nesmierny talent ju však dostal na pódiá, kde vystupovala ako vokalistka po boku takých hviezd ako Emma Drobná, Tina, Marika Gombitová, Ben Cristovao či kapela Hex. Niekoľkokrát dokonca vo vypredanej pražskej O2 aréne. „Bola som vychovaná v zbore a myšlienka spievania v harmóniách vždy bola mojou súčasťou. Obohacovať a pomáhať interpretom pridať hĺbku do skladieb naživo ma veľmi bavilo,“ vraví Laura, ktorá sa po čase vydala aj na sólovú dráhu.

Niekoľkokrát spievala dokonca vo vypredanej pražskej O2 aréne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CusSsAfLJKm/

VIAC FOTIEK TALENTOVANEJ LAURY NÁJDETE VO FOTOGALÉRII...

Čakala len na správnu chvíľu, keď, ako sama tvrdí, bude mať čo povedať a vytvorí vlastné skladby. „Ten moment nastal v roku 2020, keď sa kultúra na chvíľku akoby vypla. Vtedy som mala čas viac premýšľať, spojila som sa s producentom a hudobníkom Jurešom Líškom a už to išlo veľmi nenútene a spontánne.“ Začiatkom tohto roka vydala svoj debutový album Aura, ktorý tvorila aj autorsky, melódie a všetky texty sú jej dielo.

Začiatkom tohto roka vydala svoj debutový album Aura. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cqd4QNxrxao/

„Niekedy mám problém dokončiť veci, ktoré začnem, pretože veľa premýšľam, mením a dopĺňam alebo úplne prejdem do inej fázy života, že sa mi veci prestanú páčiť. Čiže dokončenie a vydanie mojej prvotiny určite patrí medzi moje najväčšie úspechy. Teraz som vo svojej najobľúbenejšej fáze, a to je koncertovanie, ale plánujem písať aj nové veci.“ Ďalším obrovským úspechom, ktorý si mladá speváčka pripísala na konto, je zaradenie jej hudby do globálnych playlistov a stala sa ambasádorkou pre Spotify za Slovensko a Česko, vďaka čomu sa jej tvár objavila aj na obrazovke na slávnom Times Square v New Yorku.

Laura je neprehliadnuteľná aj vďaka originálnemu štýlu. „K móde mám veľmi blízko, ale všetko riešim pocitovo a nebojím sa riskovať. Pri obliekaní, účesoch či mejkape čo chytím, to funguje, lebo tomu verím. Záleží na tom, čo človek vyžaruje. Keď tomu sám neverí, ‚neoblbne‘ ani druhých.“

VIAC FOTIEK TALENTOVANEJ LAURY NÁJDETE VO FOTOGALÉRII...