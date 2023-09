A láske je koniec. Nevyšlo to Tomášovi Tarrovi s Petranou, no a nakoniec ani s Marcelou. Vojna medzi dievčatami pokračuje. Čítajte ďalej!

Tomáš a Marcela pôsobili šťastne a spokojne. Zo dňa na deň sa karta obrátila, a obaja priznali rozchod, podali tiež krátke vyhlásenie, že sa vraj rozchádzajú v dobrom. Marcela nemala v pláne viac sa k tomu celému vyjadrovať, no slová Petrany nenechala len tak.

Aj keď Petrana predáva prsteň, ktorý jej dal Tomáš v šou Ruža pre nevestu, aby urobila za tým celým bodku, zjavne tomu tak nie je. K rozchodu Tomáša a Marcely sa má potrebu vyjadrovať. Petrana si nejako nedá pokoj, a to už nahnevalo aj samotnú Marcelu.

Podľa Marcely by už Petrana mala konečne dospieť: „A o tom, že sa nášmu rozchodu vysmieva, ani nejdem hovoriť. To je správanie vyspelej, vyrovnanej ženy, ktorá ma má ovplyvňovať? Fakt? Vždy som vravela, že s ňou nemám žiadny problém a nemám ho ani dodnes, ale už ma nebaví, ako je môj osobný život spájaný s ňou a s jej „zážitkami“. A ako sa ona sama do neho pozýva. Stačilo.”