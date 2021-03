Lucid má v šatníku kúsky, ktoré by si v dnešnej dobe určite neobliekla.

Známa vizážistka Lucia "Lucid" Sládečková oblečenie nevyhadzuje. Odkladá ho pre svoju dcérku, a tak sa v jej šatníku nachádzajú aj skutočné rarity.

Lucia sa netají tým, že je doslova fashion maniačkou. Priznala sa nám, že doma má plné skrine oblečenia, pretože ho nikdy nevyhadzuje. "Staršie oblečenie vždy pretriedim a odložím. V šatníku mám pár kúskov ešte zo školských čias. Odkladám ich pre svoju dcéru Lydku, ktorá ich možno raz ešte vynosí, keď sa náhodou znova vrátia do módy," vraví Lucid. Exkluzívne pre EMMU vyhrabala vo svojom šatníku úplne najstarší kúsok, ktorý vlastní. A na porovnanie vytiahla aj ten úplne najnovší, ktorým je krásna kabelka Dior, po ktorej veľmi dlho túžila. Pozrite si najstarší a najnovší Luckin kúsok vo videu:

Rovnako ako pri líčení, Lucid rada experimentuje aj s módou a neexistuje nič, čo by si vyslovene neobliekla. Aj v móde totiž vidí výzvy. „Milujem značky, milujem aj neznačkový odev, všetko spolu skombinovať a cítiť sa krásna. U mňa neexistuje ráno, kedy by som si obliekla hocičo a išla. Do svojho dňa chcem vniesť štýl,“ opisuje Lucia, ktorú však sotva niekde uvidíte s veľkým výstrihom či sukňou tesne pod zadok.

K oblečeniu je šetrná, lebo si ho musí poctivo odmakať v štúdiu. Zdroj: Instagram/ @lucidstyle_official

Omnoho radšej vsádza na pohodlnosť. „Materiál je pre mňa dôležitý, dizajn ani nehovorím. Mam rada ležérny štýl a dominantnou farbou je čierna. Je tajomná a pre mňa sexy. Dobre sa cítim v trojštvrťovom rukáve so slim džínsami. Na čo som extra zameraná sú doplnky. Bavia ma staré šperky a rada vsadím aj na značkovú bižutériu,“ dopĺňa štýlová mamina malej Lýdie a jedným dychom dodáva, že ku každému drahšiemu kúsku vo svojom šatníku má silný vzťah. K oblečeniu je šetrná, lebo si ho musí poctivo odmakať v štúdiu.

Viac fotiek krásnej a štýlovej Lucid nájdete v našej FOTOgalérii.