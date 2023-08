Kto zaujal porotu na tohtoročnom finále Schwarzkopf Elite Model Look 2023 v Prahe? Prečítajte si ďalej o víťazoch....

Magazín EMMA je hrdým partnerom prestížnej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look. Kto tento rok zaujal porotu zloženú z odborníkov z oblasti módy a marketingu najviac, a bude reprezentovať našu krajinu na svetovom finále?

Ako každý rok, aj tento sa do súťaže prihlásili stovky mladých ľudí, ktorí by chceli preraziť vo svete modelingu. No víťaz mohol byť len jeden v každej kategórii. Mená víťazov sme sa dozvedeli na galavečeri v Španielskej sále na Pražkom hrade.

Za Česko to sú Filip Kocábek a Aneta Matúšková, no a za Slovensko Ivo Korčák a Zuzana Kistyová. Špeciálne miesto za Ukrajinu si odniesol Nikita Podovaylenko.

