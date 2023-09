Victor Ibara sa konečne vyjadril ku vzťahu a rozchodu so známou Twiinskou- Danielou Nízlovou. Ako to medzi nimi naozaj bolo?

Herec a študent medicíny, Victor Ibara má za sebou krátky románik so speváčkou Danielou Nízlovou. Po rýchlom zoznámení oznámili svetu, že sú v radostnom očakávaní. Nasledoval rýchly rozchod, kvôli ktorému sa Daniela trápila a nakoniec o očakávané bábätko prišla.

Victor dal svojim fanúšikom možnosť vyspovedať ho na Instagrame. Samozrejme, zvedavci sa ho viackrát pýtali aj na Danielu a rozchod. Čo on na to?

Bol dôvodom rozchodu potrat? Alebo len "zmizlo" puto, resp. bol to sex na jednu noc a pár ste začali tvoriť len kvôli dieťaťu?

"Najprv to bola nová známosť, po troch týždňoch som to ukončil a dostal som echo, že čakáme. Tak som sa snažil to dať dokopy, ale nepodarilo sa z mojej strany."

Zo zdravotného hľadiska Danielka už má aj vyšší vek na dieťa. Hralo to hlavnú rolu v tom? Alebo nastali iné zdravotné komplikácie?

"Komplikácie boli od začiatku, rozchod určite nepomohol."

Prečo ste sa rozišli?

Človek vždy raz príde k svojim vnútorným hodnotám. Aspoň by mal.

Mal by si chuť na rande s niekým novým?

"Sústredím sa na školu teraz. Človek, čo nemá nikdy chuť na rande by ale nebol úplne ok."

ČO ĎALŠIE VICTOR PREZRADIL SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII TU! Vyjadril sa aj o rodičoch a o tom, ako zareagovali na to, že bude otcom, o hereckej kariére, prvom sexe, či sne stať sa obvodným lekárom