Čas ubehol ako voda a malá princezná Míla oslavuje svoje prvé narodeniny!

Obľúbená herečka sa konečne v štyridsiatke dočkala toho, po čom túži každá žena. Lásku a šťastie našla po boku mladšieho manžela Jonatána Pastirčáka.

Už je to rok čo si pár užíva nočné budenie, plienky a podobné rodičovské "radosti". Malej dcérke, ktorá oslavuje svoje 1. narodeniny vybrali originálne meno, Míla. Táňa si momentálne naplno užíva materskú dovolenku a materstvo jej veľmi pristane! No a my sa už teraz tešíme, kedy ju uvidíme späť na televíznych obrazovkách.