Tak tomu sa povie poriadny šok... A postarala sa o to táto dvojica! V našej veľkej galérii nájdete všetky zaujímavé zábery z tohtoročného OTA!

Konečne sme sa dočkali, večer po 20-tej hodine sa začala jedna z najprestížnejších udalostí roka, slávnostný galavečer diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky, OTO 2020. A čo by to bol za OTO, keby nám niekto nevyrazil dych a poriadne nás nešokoval svojím outfitom. Tentokrát sa to podarilo obľúbenému Ibrahimovi Maigovi a jeho partnerke. Veď on vyzerá ako z pláže a ich outfity spolu neladia! V našej veľkej galérii nájdete okrem jeho gala outfitu aj ostatné... Ktorý sa vám páčil najviac?