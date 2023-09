Nová séria módnej šou TV Joj čelí kritike fanúšikov. Vraj sa to vôbec nedá pozerať a je hrozné, čo z kedysi obľúbenej šou spravili.

Nákupné maniačky sa po prestávke vrátili na televízne obrazovky. Počas prvého nákupného týždňa šou neovládla móda či super outfity, no stredobodom pozornosti bol konflikt Katky a Moniky, ktorý bol naozaj cez čiaru. Celý týždeň samé hádky, kritika, intrigy, slovné útoky... Bohužiaľ, tento týždeň nie je iný.

Medzi súťažiacimi sa o najväčší rozruch postaral Adam, známy ako Slaytiiina, ktorý už na začiatku dourážal oboch porotcov. Neskôr sa za komentáre smerujúce na Emu Fajnor ospravedlnil a priznal, že za to môže veľké množstvo alkoholu, ktoré počas nakrúcania vypil.

Šou zmenila grafiku, porotu, či počet nakupujúcich maniačok. Zmene sa zjavne nevyhli ani kritéria výberu súťažiacich na kastingoch. To po chuti nie je mnohým fanúšikom, ktorých už neustále hádky a správanie účastníkov šou začalo unavovať.

Nákupné maniačky vraj s módou už nemajú nič spoločné: „Úplne súhlasím, casting je podľa všetkého polka ľudí z Bez servítky a podľa toho to aj vyzerá. Stavili na kontroverziu, konflikty, čím väčší blázon, tým lepšie... Pretože, keďže im to zabralo v Bez servítky, tak to uplatňujú i tu. Smutné, už dávno to nie je primárne ani o varení a ani o móde.“

