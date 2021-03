Slová našej úspešnej tenistky prezrádzajú mnoho! Viacnásobná mamička? Otvorte si aj našu galériu, kde nájdete toho viac.

Veľmi známa bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková sa v rozhovore pre magazín Eva rozhovorila a toto všetko prezradila! Jej manžel Michal Navara je podľa jej slov úžasným otcom. ,,On bol taký, odkedy sme sa zoznámili, vždy to s deťmi vedel, ja som sa napríklad nikdy nevrhala na cudzie deti, aby sme sa mojkali a hrali. Keď som skončila kariéru, dali sme si polrok čistého oddychu, cestovania, žúrovania a potom sme si povedali, o. k., poďme to skúsiť.” A čo viac? Nuž, otvorte si našu galériu, kde nájdete, čo ešte prezradila Dominika.