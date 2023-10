Ivana Gottova sa spolu s dcérami sťahuje. Aký má na to dôvod?

Už sú to presne štyri roky, čo tento svet opustila spevácka legenda, Karel Gott. Pri tejto príležitosti sa jeho manželka Ivana a dve najmladšie dcéry odhodlali k veľkému kroku. Spolu sa odsťahujú z luxusnej vily Bertramky, z ktorej sa má stať múzeum pre spevákových fanúšikov. Ivana sa včera oficiálne vyjadrila k sťahovaniu a povedala, že by to Karel takto určite chcel.