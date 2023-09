Vidíte tam podobu?

Karel Gott bol otcom dvoch nemanželskžch dcér, Dominiky a Lucie. S Ivanou Gottovou mal ďalšie dve dcérky, Charlotte Ella a Nelly Sofie. V roku 2022 vyšla jeho najstaršia dcéra Dominika vonku so šokujúcou informáciou, že Karel mal aj vytúženého syna.

„Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou, ktorá sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,“ prezradila pre portál topky.sk.

Jeho matkou má byť Alice Kovácsová, ktorá s maestrom tvorila pár takmer 10 rokov. Ich románik sa mal skončiť, keď sa zosobášil s Ivanou. Hugove fotky môžeme vidieť na Instagrame jeho matky. Práve tam zverejnila video, na ktorom vidieť obrovský talent mladého chlapca. "Nádhera, bude po otcovi," napísal komentujúci.

