Známe dvojičky pripravili pre svoje dcéry záhradnú meninovú párty. Nechýbali balóny a ani skákacie hrady.

Veronika a Daniela Nízlové toho majú veľa spoločného. Kariéru, sú single, dcéry v rovnakom veku... Okrem iného žijú v dome, ktorý si spolu kúpili a kde spolu vychovávajú svoje malé princezné.

S otcami svojich dcér dnes vychádzajú dobre. Povedali by sme, že Veronika a Matúš Kolárovský až nadštandardne. Vychovávajú spolu dcéru Neu a najnovšie sa začalo šuškať o tom, že by mali tvoriť pár. To však zatiaľ ani jeden z nich oficiálne nepotvrdil. Faktom však je, že spolu boli dovolenke a Matúš sa u nej doma zdržiava pomerne často. Nechýbal ani na spomínanej záhradnej párty.

Nea a Linda oslavovali meniny, a tak im ich mamy zorganizovali oslavu. Nechýbal kopec balónov, jedla, torta, skákací hrad... Baby si to poriadne užili.

