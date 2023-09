Tri skupiny súťažiacich. Tri generácie X, Y a Z. Komu to pôjde najlepšie? Napriek tomu, že farmári prišli do hotového luxusu, 21-ročná Ema sa psychicky zložila krátko po príchode.

V rámci generácie Z budú o rozprávkovú výhru bojovať súťažiaci v rozmedzí veku od 19 do 24 rokov. Medzi nimi je aj čašníčka Ema z Bratislavy, ktorá sa od piatich rokov venuje počítačovým hrám a jej snom je, aby sa stala profesionálnou hráčkou a streamerkou, píše denník Plus JEDEN DEŇ.

Keď dorazila na statok a zistila, že bude musieť skutočne aj poriadne makať, nič nedostane zadarmo a čaká ju noc v chlieve, rozplakala sa ako malé decko. „Ja som myslela, že to zvládnem, ale nejako to nezvládam. Chcem aspoň napísať niekomu, mamine alebo tak. Nie som zvyknutá byť bez nikoho,” rumázgala. „To záleží na mojej nálade. Som niekedy najviac sebavedomý človek na tejto planéte a niekedy najmenej sebavedomý. To tak kolíše,” dodala. Nuž, Ema to tam bude mať veselé. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.