Ich snímka vyvolala poriadny rozruch. Nový slovenský párik? Nuž, odpoveď nájdete vnútri! V našej galérii nájdete aj zaujímavé fotografie.

Už sú tomu dva mesiace, čo známa dvojica raper Separ a speváčka Tina oznámili rozchod. Len nedávno však obľúbený raper šokoval po boku 21-ročnej slečny (známej tanečníčky), ich spoločná snímka spustila búrlivú konverzáciu. Je mladá Cynthia dôvodom odlúčenia prominentných manželov? Spoločnú snímku so Separom na sociálnu sieť Instagram zavesila práve Cynthia, kde do popisu pridala len jedno srdiečko. ,,Je to tvoja vec, či bolo alebo nie. Nestarám sa do toho a nikto by ani nemal, ale neviem, ako to napísať. Pokiaľ je to pravda, že si s touto začal, tak je to dosť divné, že od 7-ročného vzťahu a po tak krátkom čase od rozchodu už objímaš druhé čajky. Osobne som si myslela, že ty a Tina ste harmonický pár, ale ako sa zdá, tak to bola asi pretvárka. Nič v zlom, len je to divné, že ste mali v “p**i” rozchod a brali ste to s humorom. Je v celku dobre, keď ste to brali tak, že ste aj tak všetci za jedného, ale po tak krátkom čase ľuďom dávať špekulácie, či niečo bolo, je dosť divné,” znel názor jedného z fanúšikov.

,,Všetko, čo si napísala, je úplne inak, ako si myslíš. Stačí ti to takto?” reagoval slovenský raper na otázku, či je to jeho nová priateľka. V našej galérii nájdete ich aktuálnu fotografiu, ako aj iné zaujímavé zábery. Ako sa zdá, mladú krásku a rapera spojili zrejme dokopy len čisto profesionálne cesty!