Vyzerá naozaj úžasne. A samotné zábery, ktoré nájdete v našej galérii, sú toho jasným dôkazom. Položí aj mladšie kolegyne, nemyslíte?

Nielen zahraničný šoubiznis sa môže pochváliť krásnymi ženami. Veru, aj my u nás doma máme nádherné ženy, ktoré zrejú ako víno a položia aj mladšie kolegyne. Napríklad, určite sa zhodneme, že moderátorka Alena Heribanová je jeden z tých príkladov, ktorý to celý potvrdzuje. Je štýlová a každým dňom dokazuje, že ešte stále nepatrí do starého železa. Otvorte si našu galériu, kde nájdete snímky. Dnes mimochodom oslavuje svoje 66. narodeniny. Prajeme všetko najlepšie!