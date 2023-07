Hovorí sa, že Paríž je pre modelky splneným snom. Ako si na svoje modelingové začiatky v tejto metropole spomína Michaela z agentúry Elite Bratislava?

Michaela si pre EMMU zaspomínala na svoje prvé cesty do Paríža, prvé kastingy, prehliadky a fotenia v mekke módy.

Spočiatku sa jej Parížania zdali na jej vkus príliš odmeraní. Zdroj: Elite Bratislava

Do Francúzska začala Michaela cestovať kvôli modelingu už v roku 2005 a priznáva, že spočiatku sa jej Parížania zdali na jej vkus príliš odmeraní. Prispel k tomu aj zážitok z jej prvej cesty metrom. „Pamätám si, ako mi pani pri kupovaní lístka vynadala, že sa so mnou po anglicky rozprávať nebude a lístok si mám kúpiť po francúzsky. Musím sa priznať, že vtedy mi bol New York bližší. Ľudia sú tam spontánni, uvoľnení, priateľskí. V Paríži to také uvoľnené nebolo, všetci brali všetko až príliš vážne,“ spomína na svoje skúsenosti z najväčších fashion metropol.

Po čase si Paríž zamilovala a rada sa tam vracia. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Napriek tomu, že podľa vlastných slov nemala v modelingu veľké ambície, dotiahla to pekne ďaleko a patrí k našim najúspešnejším topmodelkám. Behanie po kastingoch v začiatkoch kariéry ju bavilo. „Ráno som dostala faxom niekoľko papierov s adresami po celom Paríži. Potom som zobrala mapu a strategicky som si musela rozvrhnúť cestu tak, aby som bola v danú hodinu na mieste. Niekedy som mala aj dva či tri kastingy v tom istom čase na úplne iných adresách. Bola to zábava. Vtedy bola pre mňa asi aj väčšia výzva ako samotný kasting to, či ich všetky stihnem.“ Po čase si Paríž zamilovala a rada sa tam vracia, užíva si miestnu architektúru a francúzsky vkus.

Miluje chodiť pešo a aj obyčajné posedenie pri káve na terase je podľa nej v Paríži zážitok vďaka tomu, že stoličky sú orientované smerom do ulice, kde môžete pozorovať dianie a okoloidúcich ako v kine.

Kráska s dokonalou postavou valcuje modeling popri starostlivosti o svoje tri deti. Zdroj: Emil Vaško

Najromantickejšie sú podľa nej záhrady Tui­leries a námestie Place de la Concorde pred západom slnka. „Sedieť v tom čase v parku pri fontáne je naozaj magické. A takýchto miest je v Paríži veľa. To svetlo je úchvatné. Nezabudnuteľný zážitok mám aj z kabaretu. Po zhliadnutí predstavenia som mala chuť taký otvoriť aj v Bratislave,“ dodáva s úsmevom kráska s dokonalou postavou, ktorá valcuje modeling popri starostlivosti o svoje tri deti.