Pre EMMU si zaspomínala na svoje prvé cesty do Paríža, prvé kastingy, prehliadky a fotenia v mekke módy.

Barbora odštartovala svoju kariéru v súťaži Schwarzkopf Elite Model Look a neskôr úspešne pôsobila aj v Paríži. Mesto za tie roky dokonale spoznala a dnes sa tam vracia už nielen za prácou, ale aj súkromne, keďže jej prirástlo k srdcu.

„Paríž je láska a vždy sa tam cítim ako doma,“ spomína topmodelka. Zdroj: Elite Bratislava

Do Paríža vycestovala Barbora prvýkrát za prácou, keď mala osemnásť rokov. Mesto na Seine už predtým párkrát navštívila s rodinou, no ako sama hovorí, užiť si rodinný výlet a ísť niekam sama bývať a pracovať je úplne iná káva. „Keď som vtedy odchádzala, mamina mi spomenula historku, že som ocinovi už ako štvorročná na jednom takom výlete sebavedomo zahlásila, že ideme zle a musíme odbočiť doprava. Vraj už vtedy vedeli, že Paríž je moje mesto. A je ním doteraz. Paríž je láska a vždy sa tam cítim ako doma,“ spomína topmodelka.

Svoju prvú módnu prehliadku v Paríži odkráčala v deň svojich narodenín. Zdroj: Fashion LIve

Ako väčšina jej kolegýň, aj ona v začiatkoch obiehala nespočetne veľa kastingov, no jeden jej špeciálne utkvel v pamäti. „Bolo to počas môjho prvého fashion weeku, vďaka ktorému som následne dostala exkluzivitu pre módny dom Saint Laurent a odkráčala tak svoju prvú módnu prehliadku v Paríži. Bolo to v deň mojich narodenín a bol to doposiaľ jeden z najkrajších narodeninových darčekov.“ Vďaka práci Barborka precestovala celý svet, no najspokojnejšia je vždy práve vo francúzskom hlavnom meste.

Barbora sa zaujíma o históriu umenia, knihy, galérie a umelecké múzeá. Zdroj: archív B.B.

