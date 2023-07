Po fyzickom napadnutí dnes už jeho bývalej priateľky sa Tomy úplne odmlčal.

Po vážnom incidente s jeho bývalou partnerkou Ráchel, ktorú fyzicky napadol, Tomáš sa zo sociálnych sietí úplne stiahol. Až doteraz. Či absolvoval spomínané protialkoholické liečenie, nevedno, avšak cez víkend nabral odvahu a jeho sledovateľom sa opäť pripomenul. Tomy zverejnil fotografiu nového tetovania, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti jeho intímnych partií. Čo presne znamená jeho tajomné tetovania zatiaľ nevedno. Môžete si to pozrieť TU.

„Áno, žiaľ, je to pravda a veľmi, ani neviete ako, ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy za žiadnych okolností. Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu, a tak ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom,“ zneli slová z posledného vyjadrenia Kottyho, ktoré sa objavilo na Instagrame krátko po incidente.