Príbeh pokračuje... Čo povedal Tomáš o rozchode s Marcelou na svojom Instagrame? Čítajte ďalej!

Rozchod Marcely a Tomáša z Ruže pre nevestu je jedným z najkomentovanejších a najsledovanejších rozchodov za posledné dni. Samozrejme, okrem Agáty a Soukupa. Sokyne v láske, Petrana a Marcela si posielajú drsné odkazy a vyjadrujú sa k tomu kade tade. Marcela už má toho dosť, a Petrane odkázala, že by už mala konečne dospieť. Dievčatá sa konečne stíšili, a k slovu sa dostal aj sám Tomáš.

Rozchod ho zjavne dosť vzal. V stories na Instagrame so slzami v očiach povedal: „K rozchodu sa vyjadrovať nebudem, pretože je to medzi mnou a Marcelkou. Ja si ju naozaj vážim a naozaj má miesto v mojom srdci a ďakujem za správy, ktoré mi posielate. Nie je to momentálne ľahké obdobie pre mňa, ale nejak to zvládnem,“