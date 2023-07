Tomáš Tarr nakoniec dal šancu Marcele...

I keď boli mnohí poriadne prekvapení, že si Tomáš Tarr vybral mladučkú Petranu, karty sa otočili a dnes si užíva v náručí Marcely. Jedna skupina fanúšikov im to praje, no druhá skupina zas nerozumie, prečo sa v čase šou rozhodol pre Petranu, s ktorou sa nakoniec rozišiel a dnes nedá dopustiť na Marcelu.

"Za mňa je to ideálny scenár, lebo to prináša svetlo do sveta Ruže pre nevestu, čo nám extrémne vyhovuje, pretože sa chystá pokračovanie,“ vyjadril sa samotný moderátor Ruža pre nevestu Krištof. Nedávno dokonca Tomáš s Marcelou zverejnili zamilované snímky, ktoré to len potvrdili.