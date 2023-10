Ľahla si pod skalpel a výsledok zverejnila. Influencerka Alexandra Molnárová, známa ako Operenecholec, prezradila podrobnosti.

Na Instagrame vystupuje Alexandra Molnárová pod nickom Operenecholec a zameriava sa na oblasť krásy. Svojim followerom prináša rôzne make-up tutoriály a recenzie na kozmetické produkty. Tentoraz zašla ďalej - ukázala svoju pýchu!

Saša sa totiž rozhodla dať si chirurgicky zmenšiť prsia. Z celého priebehu natočila dokumentáciu a spracovala vlog, v ktorom nielen ukazuje všetky kroky a samotný zákrok, ale tiež odpovedá na otázky sledovateliek. Krátko pred operáciou sa k nim prihovorila. „Už najbližšie vám budem ukazovať krásne kozy. Dúfam, pevne verím,“ znela Saša odhodlane pred zákrokom, ktorý podľa jej slov trval asi päť hodín. A po ňom sa z lôžka prihovorila takto: „Mám malé pevné prsa! Už som ich aj videla, sú dokonalé! Strašne sa teším!“ neskrývala Alexandra nadšenie. Neskôr odpovedala na zvedavé otázky followerov, zrejme zväčša žien, ktoré nad podobným zákrokom premýšľajú. „Robili sme zmenšenie a zdvihnutie pŕs a liposukciu chrbta, takú tú podprsenkovú oblasť by som to nazvala. A teda ja budem jedna muška útla! Vraj mi z každej strany odsali 750 mililitrov tuku,“ pridala detaily.

Na otázky, či má bolesti, odpovedala Operenecholec takto: „Je to úplne v pohode. Tie, čo ste rodili, toto je úplne nič. Čakala som omnoho horšie, bola som pripravená na to, že týždeň budem doma ležať, že ma bude všetko bolieť, že budem pomaly nehybná. Absolútne nie, cítim sa super, cítila som sa dobre už druhý deň, ani po zákroku som nemala problém si sadnúť alebo vstať. Bolo to fakt úplne v pohode. Nemusíte z tohto mať absolútne žiadny stres. Prsia ma nebolia vôbec, jediné, čo cítim, je chrbát, pretože mi okrem zdvihnutia pŕs robili liposukciu chrbta. Cítim tam akoby pnutie, ťahanie, asi ako svalovicu,“ dodala vo vlogu Saša.



