Terezu a Milana Bendu zo Svadby na prvý pohľad si určite pamätáte, ako jediný pár zostali spolu dodnes a vo vzťahu im to krásne funguje.

Milanovi sa Tereza zapáčila ešte pred začiatkom šou a to bol aj bol dôvod, pre ktorý sa do markizáckeho projektu prihlásil. Dnes dvojica žije v Prahe a zdá sa, že do budúcna majú už aj oficiálni manželia veľké plány.

„Už teraz viem, že to bolo skvelé rozhodnutie. Nešla som na prsia z rozmaru. Moje prsia neboli škaredé, ale podvedome som si ich vždy zakrývala. Podpísala sa na nich moja vyššia váha v minulosti. Boli povysnutejšie, strie, asymetria, prebytočná koža,“ priznala na Instagrame.