Aktívnemu životnému štýlu je verný už roky a výsledky sa rozhodne nedajú prehliadnuť! Tak schválene, tipovali by ste známemu spevákovi blížiacu sa 60-tku?

Síce má líder skupiny Team Paľo Habera iba dva roky do okrúhlej 60-ky, no kondíciu a telo má ako štyridsiatnik. Inak to nie je ani v prípade jeho partnerky Daniely Peštovej, ktorá doslova popiera zákony prírody. Obidvom by zrejme len málokto tipoval ich skutočný vek. Spevák by svojou formou pokojne mohol konkurovať aj mladším ročníkom. Už roky si totiž dáva do tela, kedy si rád vyrazí na bicykel alebo do posilňovne. A tak tomu bolo aj nedávno, píše Pluska.sk.

Habera je na sociálnych sieťach pomerne aktívny a okrem rodinných záberov sa so svojimi fanúšikmi pravidelne delí aj o rôzne momentky z jeho trénngov. „Hotovo! Niekedy sa mi fakt nechce, ale nakoniec som vždy šťastný, že som si zacvičil,“ pochválil sa najnovšie, ako maká vo fitku. "Veľký obdiv, obaja s Danielou ste v tomto smere veľmi inšpiratívni. Tento chlap starne do krásy. Ste bez akýchkoľvek pochýb ten najsympatickejší verejne exponovaný pár," zhodujú sa v komentároch fanúšikovia.

